Симоне Индзаги отреагировал на слухи о возможном уходе из «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем.

Итальянский специалист проделывает впечатляющую работу во главе «нерадзурри», что не остаётся незамеченным: по слухам, интерес к Индзаги проявляют гранды Английской премьер-лиги и «Барселона».

«Я очень счастлив здесь, с этими болельщиками и этими игроками, поэтому сейчас нет смысла говорить о чём-то подобном.

Нам нужно сохранять концентрацию на протяжении заключительных трёх месяцев сезона. Сейчас мне не слишком интересно обсуждать всё остальное, и клуб, думаю, тоже в этом не заинтересован. Мы все просто хотим получать удовольствие, наблюдая за такой игрой «Интера», – цитирует Football Italia Индзаги, высказавшегося после победы над «Аталантой» в матче Серии А (4:0).