Симоне Индзаги: «Интер» уверенно лидирует, но даже такой отрыв можно растерять»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после очередной победы своей команды в Серии А.

«Нерадзурри» разгромили «Аталанту», забив четыре безответных мяча. Отрыв от «Ювентуса» в турнирной таблице увеличился до 12 очков за 12 туров до финиша.

«В первые 10-15 минут «Аталанта» сильно давила. Это было необычное начало для нас, но затем мы забили и смогли наладить игру.

Наша команда играет хорошо, это нельзя отрицать. За эти два с половиной года мы выиграли пять трофеев, дошли до финала Лиги чемпионов, а сейчас имеем хороший задел в чемпионате. Но мы знаем, что ещё не стали чемпионами, ведь наш отрыв образовался буквально за месяц, и растерять его можно за тот же срок», – передаёт журналист Джанлука ди Марцио слова Индзаги.