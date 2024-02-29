​Де Лаурентис: «Мои комплименты проснувшейся команде»

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Наполи» воспрянул духом и разгромил на выезде переживающий сложные времена после смены тренера «Сассуоло». Успехами клуба очень доволен его президент Аурело де Лаурентис, который в своей традиционной аристократической манере поздравил команду:

- Мои комплименты проснувшейся команде, - цитирует слова де Лаурентиса клубный сайт.

В следующем своем матче действующий чемпион Италии примет туринский «Ювентус», этот матч пройдет третьего марта. Сейчас «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.