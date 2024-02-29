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Чемпионат Италии. Серия А

Политано: «С таким отношением к делу можем и повторить»

29 Февраля 2024 • 00:57 Комментировать
Сассуоло
1:6
Наполи

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Наполи» воспрянул духом и разгромил на выезде переживающий сложные времена после смены тренера «Сассуоло». Итоги игры прокомментировал нападающий «Наполи» Маттео Политано, он считает, что с таким отношением к делу команда может вернуть себе былые успехи:

- Мы давно не побеждали и потому этот матч был очень важным. Сегодня нам удалось показать, что мы единая, сплоченная команда. Если в следующих матчах мы будем играть так же, как сегодня, то вернем утраченные позиции, - цитирует слова Маттео Политано calcionapoli.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано

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