Политано: «С таким отношением к делу можем и повторить»

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Наполи» воспрянул духом и разгромил на выезде переживающий сложные времена после смены тренера «Сассуоло». Итоги игры прокомментировал нападающий «Наполи» Маттео Политано, он считает, что с таким отношением к делу команда может вернуть себе былые успехи:

- Мы давно не побеждали и потому этот матч был очень важным. Сегодня нам удалось показать, что мы единая, сплоченная команда. Если в следующих матчах мы будем играть так же, как сегодня, то вернем утраченные позиции, - цитирует слова Маттео Политано calcionapoli.it.