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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» покуражился в матче с «Аталантой», забив 4 гола

29 Февраля 2024 • 00:39 Комментировать (1)
Интер Милан
4:0
Аталанта
окончен

«Аталанта» набрала лучшую форму за сезон и в 2024 году постоянно радовала своих болельщиков, но на фоне лидера Серии А, «Интера», она ничего не смогла продемонстрировать. Уже на первых минутах коллектив из Бергамо устроил расстрел ворот соперника, и последний, результативный удар нанес Шарль де Кетеларе. Повторы показали, что у Алексея Миранчука была игра рукой, гол отменен. В середине первого тайма вратарь «Аталанты» выбил мяч из-под ног Генриха Мхитаряна, но Матео Дармиан тут же открыл счет на отскоке. У левого угла штрафной Лаутаро Мартинес стрельнул по воротам, и мяч от перекладины улетел в сторону трибун. Немного сумбурная атака «Интера» перед перерывом, ее завершил Мартинес со средней дистанции - 2:0.

Второй тайм начался с пенальти за игру рукой Ханса Хатебура. Мартинес бил в левый угол, и голкипер парировал, а Федерико Димарко добил мяч - 3:0. Подача со штрафного в район ближней штанги, и Давиде Фраттези головой поразил ближнюю часть ворот - 4:0.

«Интер» сделал решительный шаг к Скудетто, отрыв от второго места увеличился до 12 очков. Соперник - пятый. Миранчук провел на поле 56 минут и был заменен.

Протокол игры  
Интер Милан4:0Аталанта
(1:0) Дармиан Маттео26'  
(2:0) Мартинес Лаутаро45'  
(3:0) Димарко Федерико55'  
(4:0) Фраттези Давиде71'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони Алессандро  76'Дармиан Маттео  23' 46' (Дюмфрис Дензел ( 46') Барелла НиколоАслани КристьянМхитарян Генрих 62' (Фраттези Давиде ( 62'Классен Дэви 73') Димарко Федерико 68' (Аугусто Карлос ( 68') Мартинес Лаутаро 68' (Санчес Алексис ( 68') Арнаутович Марко
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуБиссекк Янн-АурельСтанкович АлександарАкинсанмиро ЭбенезерБушанан ТажонДи Дженнаро Раффаэле
Карнесекки МаркоСкальвини Джорджио 58' (Баккер Митчел ( 58'  71') Джимсити Берат  54'Колашинац Сеад 58' (Хин Исак ( 58'  65') Хатебур ХансДзаппакоста ДавидеПашалич МариоЭдерсон Хонорато  45'Копмейнерс Тëн 57' (Адопо Ндари ( 57') Миранчук Алексей 57' (Лукман Адемола ( 57') Де Кетеларе Шарль 76' (Туре Эль Билал ( 76'  90')
Запасные: Толой РафаэлРуджери МаттеоВисмара ПаолоПаломино ХосеСкамакка ДжанлукаХольм ЭмильДе Рон МартенМуссо Хуан
28 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
29 Февраля 2024 в 00:46
Вроде бы и хозяева ничего особенного не делали. и Аталанта очень старалась. Но в итоге получилась игра в кошки-мышки...Гости хорошо начали. но гол отменили. а Миранчук ударил как типичный рпловец..А дальше - все. Сильны.
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