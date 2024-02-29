«Интер» покуражился в матче с «Аталантой», забив 4 гола

«Аталанта» набрала лучшую форму за сезон и в 2024 году постоянно радовала своих болельщиков, но на фоне лидера Серии А, «Интера», она ничего не смогла продемонстрировать. Уже на первых минутах коллектив из Бергамо устроил расстрел ворот соперника, и последний, результативный удар нанес Шарль де Кетеларе. Повторы показали, что у Алексея Миранчука была игра рукой, гол отменен. В середине первого тайма вратарь «Аталанты» выбил мяч из-под ног Генриха Мхитаряна, но Матео Дармиан тут же открыл счет на отскоке. У левого угла штрафной Лаутаро Мартинес стрельнул по воротам, и мяч от перекладины улетел в сторону трибун. Немного сумбурная атака «Интера» перед перерывом, ее завершил Мартинес со средней дистанции - 2:0.

Второй тайм начался с пенальти за игру рукой Ханса Хатебура. Мартинес бил в левый угол, и голкипер парировал, а Федерико Димарко добил мяч - 3:0. Подача со штрафного в район ближней штанги, и Давиде Фраттези головой поразил ближнюю часть ворот - 4:0.

«Интер» сделал решительный шаг к Скудетто, отрыв от второго места увеличился до 12 очков. Соперник - пятый. Миранчук провел на поле 56 минут и был заменен.