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Чемпионат Италии. Серия А

Димарко – четвёртый защитник с 10+ результативными действиями в топ-5 лигах

29 Февраля 2024 • 00:17 Комментировать
Интер Милан
4:0
Аталанта
окончен

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко достиг отметки в десять результативных действий в нынешнем розыгрыше Серии А.

26-летний футболист поразил ворота «Аталанты», установив на табло счёт 3:0. В активе итальянца теперь десять баллов по системе гол плюс пас (шесть голов и четыре ассиста). Как сообщает Opta, Димарко стал четвёртым защитником, поучаствовавшим в десяти и более голах в текущем сезоне в пяти сильнейших лигах Европы. Ранее этого добились Алехандро Гримальдо («Байер», 17), Жереми Фримпонг («Байер», 13) и Киран Триппьер («Ньюкасл», 11).

Для достижения двузначного показателя голов и голевых передач Федерико Димарко потребовалось провести 21 матч в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Киран Триппьер Алехандро Гримальдо Федерико Димарко Жереми Фримпонг Байер ещё теги

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