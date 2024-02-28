«Интер» – лучший в топ-5 лигах по забитым голам в текущем сезоне

Миланский «Интер» возглавляет рейтинг самых результативных команд ведущих европейских лиг.

«Нерадзурри» отправили в ворота «Аталанты» два безответных мяча в первом тайме поединка 26 тура Серии А. В активе команды Симоне Индзаги теперь 65 забитых голов в рамках чемпионата – наилучший показатель в пяти сильнейших европейских лигах в текущем сезоне. Миланцы обошли в рейтинге «Ливерпуль» и «Баварию», на счету которых по 63 гола. Четвёртое место остаётся за «Арсеналом» – 62, а пятую строчку делят между собой «Манчестер Сити» и «Байер» – по 59 мячей.

Следить за событиями матча «Интер» – «Аталанта» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.