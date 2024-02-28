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Маротта ответил на вопрос о продлении контракта с Индзаги

28 Февраля 2024 • 23:12 Комментировать
Интер Милан
1:0
Аталанта
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1-й тайм

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался на тему нового контракта главного тренера Симоне Индзаги.

Действующий договор рулевого рассчитан до середины следующего года. Маротта признал, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества со специалистом.

«Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжать сотрудничество с ним. Переговоры стартуют, когда настанет нужный момент. Его контракт истекает в 2025 году, но он счастлив здесь, и мы очень довольны его работой», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии генерального директора «нерадузурри».

Симоне Индзаги занимает пост во главе миланского гранда с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги ещё теги

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