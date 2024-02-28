Осимхен повторил достижение Марадоны

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился хет-триком в матче против «Сассуоло» (6:1).

25-летний футболист поразил ворота соперников на 31-й, 41-й и 47-й минутах встречи – теперь в активе нигерийца 11 забитых мячей в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. По информации Opta, Осимхен стал первым со времён легендарного Диего Марадоны игроком «Наполи», забившим десять или более голов в Серии А в четырёх сезонах кряду. За всю историю это достижение покорилось лишь троим – первым был Аттила Саллустро, выступавший в 30-е годы.

В прошлом сезоне Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 мячами в 32 играх. Две предыдущие кампании форвард завершил с 14 и 10 голами в лиге.