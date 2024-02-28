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Леау кратко ответил на вопрос о своём будущем

28 Февраля 2024 • 22:22 Комментировать
Лацио
...
Милан
1 3.30 X 3.30 2 2.25
01.03 22:45

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал слухи, связывающие его с уходом.

Лидер атаки «россонери» не первый год фигурирует в числе потенциальных новичков различных европейских топ-клубов, однако не торопится уходить, что подтвердил в очередной раз: «Моё будущее связано с «Миланом», – приводит журналист Николо Скира ответ 24-летнего форварда на вопрос об интересе со стороны грандов.

Интерес к Рафаэлу Леау, если верить слухам, проявляли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и «Челси». Контракт португальца с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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