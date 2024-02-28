Миранчук – в старте «Аталанты» на игру с лидером Серии А

Вечером 28 февраля миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо сыграют свой отложенный матч в рамках Серии А. Матч пройдёт в Милане на арене «нерадзурри» - «Сан-Сиро».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч в стартовом составе. Напомним, что ранее в этом сезоне Алексей оформил уже три гола и семь голевых передач во всех официальных турнирах. Правда, три последних матча подряд проходят для Миранчука без голевых действий.

Напомним, что следить за ходом встречи «Интера» и «Аталанты» можно в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал. До старта остаётся чуть более получаса.