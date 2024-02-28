«Наполи» забил 6 мячей в ворота «Сассуоло»

В отложенном матче 21-го тура Серии А «Сассуоло» принимал «Наполи». Хозяева почти не били по воротам, но при этом повели в счете. Андреа Пинамонти не попал по мячу, но получилось еще лучше, так как Урош Рачич по чудесной траектории открыл счет. Гости отыгрались только после трети поединка. Андре-Франк Замбо-Ангисса пяткой выдал изумительный пас, и Амир Ррахмани легко забил. Тут же розыгрыш мяча гостями и итоговый удар Виктора Осимхена - 1:2. После грубой ошибки защитника Маттео Политано вывел Осимхена на убойную позицию - гол. И после перерыва после перехвата мгновенно мяч доставлен под удар Осимхема - хет-трик. Хвича Кварахцелия прорвался в штрафную на скорости и был точен - 1:5. Кварацхелия после рикошета у линии штрафной подготовил удар и оформил дубль - 1:6.

«Наполи» вышел на восьмое место, соперник остается на грани зоны вылета.