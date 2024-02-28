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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» забил 6 мячей в ворота «Сассуоло»

28 Февраля 2024 • 22:01 Комментировать
Сассуоло
1:6
Наполи

В отложенном матче 21-го тура Серии А «Сассуоло» принимал «Наполи». Хозяева почти не били по воротам, но при этом повели в счете. Андреа Пинамонти не попал по мячу, но получилось еще лучше, так как Урош Рачич по чудесной траектории открыл счет. Гости отыгрались только после трети поединка. Андре-Франк Замбо-Ангисса пяткой выдал изумительный пас, и Амир Ррахмани легко забил. Тут же розыгрыш мяча гостями и итоговый удар Виктора Осимхена - 1:2. После грубой ошибки защитника Маттео Политано вывел Осимхена на убойную позицию - гол. И после перерыва после перехвата мгновенно мяч доставлен под удар Осимхема - хет-трик. Хвича Кварахцелия прорвался в штрафную на скорости и был точен - 1:5. Кварацхелия после рикошета у линии штрафной подготовил удар и оформил дубль - 1:6.

«Наполи» вышел на восьмое место, соперник остается на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Сассуоло1:6Наполи
(1:0) Рачич Урош17'  
  29'Ррахмани Амир (1:1)
  31'Осимхен Виктор (1:2)
  41'Осимхен Виктор (1:3)
  47'Осимхен Виктор (1:4)
  51'Кварацхелия Хвича (1:5)
  75'Кварацхелия Хвича (1:6)
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIНето Руан 77' (Кумбулла Мараш ( 77') Феррари ДжанмаркоДойг Джош 57' (Миссори Филиппо ( 57') Рачич Урош 56' (Вольпато Кристиан ( 56') Энрике МатеусБайрами Недим 77' (Дефрель Грегоре ( 77') Торстведт КристианЛорьенте АрманПинамонти Андреа 87' (Куми Джастин ( 87')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаКраньо АлессиоЭрлич МартинБерарди ДоменикоОбьянг ПедроМулаттьери Самуэле
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир 62' (Натан ( 62') Эстигор ЛеоРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 80' (Дендонкер Леандер ( 80') Траоре Хамед 76' (Симеоне Джованни ( 76') Политано Маттео 62' (Распадори Джакомо ( 62') Осимхен Виктор 76' (Зелиньски Пётр ( 76') Кварацхелия Хвича
Запасные: Голлини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперОливера МатиасЖуан ЖезусМаццокки Паскуале
28 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло

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