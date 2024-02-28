Осимхен оформил первый хет-трик за почти полтора года

Вечером среды «Наполи» с Виктором Осимхеном в составе гостил у «Сассуоло», одного из слабейших клубов сезона в итальянской Серии А. Виктор оформил хет-трик в этой игре.

Любопытно, что последний до 28 февраля 2024 года хет-трик был у Осимхена во всех турнирах на клубном уровне почти полтора года назад – 29 октября 2022 года. Любопытно, что в тот день «Наполи» тоже играл против «Сассуоло» в рамках Серии А и матч тоже завершился разгромом, но с чуть более скромным счётом – 4:0.

Всего в этом сезоне у Виктора 13 голов, если брать все турниры и 11, если брать только итальянскую Серию А. Также он оформил три голевых паса.