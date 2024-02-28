Леау назвал своим кумиром легенду «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что для него значит десятый номер.

Рассказывая о своём решении выбрать культовую для итальянского футбола «десятку», португалец признался, что вдохновлялся игрой легенды «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро: «Я выбрал десятый номер, потому что футболка с «десяткой» – это нечто особенное, её обычно носят игроки, выполняющие особые функции на поле. Одним из моих любимых футболистов, игравшим под этим номером, был дель Пьеро», – приводит журналист Николо Скира слова 24-летнего форварда.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В его активе 52 гола и 44 ассиста в 195 матчах за «россонери».