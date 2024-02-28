Осимхен забивает 10 и более голов в шести сезонах национальных чемпионатов кряду

Вечером среды «Наполи» гостил у «Сассуоло» в рамках отложенного матча итальянской Серии А. Действующий чемпион страны учинил разгром одному из аутсайдеров первенства – 6:1, притом матч ещё не завершился - к концу подходит тайм второй.

Любопытным достижением отметился Виктор Осимхен, форвард неаполитанцев. Он оформил хет-трик. Таким образом, Осимхен отличается 10 и более голами в национальных первенствах уже шестой сезон подряд.

Всего у Виктора в текущем сезоне 13 голов на клубном уровне, если взять ещё и Лигу чемпионов УЕФА. Также нигерийский нападающий оформил три голевые передачи.