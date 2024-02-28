Хвича оформил гол и ассист в матче с «Сассуоло»

Вечером среды «Наполи» гостит в рамках Серии А у одного из аутсайдеров сезона, «Сассуоло». Этот матч стал приятным событием для персональных поклонников вингера «адзурри» Хвичи Кварацхелии. Грузин оформил гол и ассист в поединке.

Сначала Хвича ассистировал голеадору «Наполи» Виктору Осимхену, а после уже сам замкнул передачу от нигерийца.

Таким образом, в статистике у Кварацхелии уже семь голов и четыре голевых паса в сезоне, но это только в рамках чемпионата Италии. Есть взять все официальные турниры, у молодого грузина семь голов и пять голевых передач.

Текстовая трансляция игры «Сассуоло» и «Наполи» проходит на нашем портале.