Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хвича оформил гол и ассист в матче с «Сассуоло»

28 Февраля 2024 • 21:32 Комментировать
Сассуоло
1:6
Наполи
окончен

Вечером среды «Наполи» гостит в рамках Серии А у одного из аутсайдеров сезона, «Сассуоло». Этот матч стал приятным событием для персональных поклонников вингера «адзурри» Хвичи Кварацхелии. Грузин оформил гол и ассист в поединке.

Сначала Хвича ассистировал голеадору «Наполи» Виктору Осимхену, а после уже сам замкнул передачу от нигерийца.

Таким образом, в статистике у Кварацхелии уже семь голов и четыре голевых паса в сезоне, но это только в рамках чемпионата Италии. Есть взять все официальные турниры, у молодого грузина семь голов и пять голевых передач.

Текстовая трансляция игры «Сассуоло» и «Наполи» проходит на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

Новости по матчу

Сегодня, 28 Февраля
21:32
Хвича оформил гол и ассист в матче с «Сассуоло»
19:21
Кварацхелия и Осимхен – в основе «Наполи» на игру с «Сассуоло»
01:40
Интересный прогноз и ставка на матч Сассуоло – Наполи чемпионата Италии – 28 февраля 2024
27 Февраля
20:12
Прогноз на точный счёт матча Сассуоло — Наполи Серии А — 28 февраля 2024
26 Февраля
18:43
Агент Кварацхелии отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ»
25 Февраля
22:27
Главный тренер «Наполи» охарактеризовал Кварацхелию: «Он очень застенчивый и малоразговорчивый»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
1
6
3.60 3.70 1.92
Видео
28.02.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Аталанта Аталанта
1.66 3.95 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
22:01 · Италия. Серия А
«Наполи» забил 6 мячей в ворота «Сассуоло»
21:58 · Италия. Серия А
Осимхен оформил первый хет-трик за почти полтора года
21:54 · Италия. Серия А
Леау назвал своим кумиром легенду «Ювентуса»
21:52 · Италия. Серия А
Осимхен забивает 10 и более голов в шести сезонах национальных чемпионатов кряду
21:32 · Италия. Серия А
Хвича оформил гол и ассист в матче с «Сассуоло»
21:32 · Италия. Серия А
Леау не является приоритетной целью для «ПСЖ» – названа причина
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Роме» будет трудно выкупить Лукаку, у игрока есть другие варианты
20:54 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо назвал клубы Серии А, в которые может перейти игрок
19:43 · Англия. Премьер-лига
Кьеза интересен трём топ-клубам АПЛ
19:21 · Италия. Серия А
Кварацхелия и Осимхен – в основе «Наполи» на игру с «Сассуоло»
17:21 · Италия. Серия А
Фраттези – о подводной охоте: «Однажды вытащил четырёхкилограммовую коронаду!»
15:45 · Италия. Серия А
​Кьеза досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за повреждения
15:39 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Влаховича в «Ювентусе»
13:35 · Италия. Серия А
Прогноз Титова на матч «Интер» - «Аталанта»
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
Все новости
Рекомендуем