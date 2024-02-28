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Леау не является приоритетной целью для «ПСЖ» – названа причина

28 Февраля 2024 • 21:32 Комментировать
Лацио
...
Милан
1 3.30 X 3.30 2 2.25
01.03 22:45

«Пари Сен-Жермен» не горит желанием подписывать нападающего «Милана» Рафаэла Леау, несмотря на слухи.

Именно португалец назывался различными источниками одним из наиболее вероятных вариантов замены Килиану Мбаппе, уходящему после завершения текущего сезона. По обновлённым сведениям журналиста Фабриса Хокинса, в «ПСЖ» не уверены в кандидатуре Леау – боссы клуба хотят сделать ставку на более командного игрока. Кроме того, парижский гранд намерен активно наигрывать молодого Брэдли Баркола.

Стоимость Рафаэла Леау оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро. Контракт 24-летнего форварда с «Миланом» рассчитан до 2028 года.

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