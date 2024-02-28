Кварацхелия и Осимхен – в основе «Наполи» на игру с «Сассуоло»

В среду вечером «Наполи» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер неаполитанской команды Франческо Кальцона решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Руй, Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре, Кварацхелия, Политано, Осимхен.

Матч Серии А между «Сассуоло» и «Наполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Наполи» занимает девятое место турнирной таблице чемпионата Италии.