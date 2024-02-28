Фраттези – о подводной охоте: «Однажды вытащил четырёхкилограммовую коронаду!»

Хавбек «Интера» Давиде Фраттези рассказал, чем занимается в свободное от футбола время.

«Моя страсть – подводная охота. Ловлю мурен и делаю из неё заправку для пасты. Был момент, что я вытащил четырёхкилограммовую коронаду!» – приводит слова итальянского игрока Inter 1908.

Также футболист признался, что вместе с девушкой играет в «Буррако» или «Монополию». По его словам, игра иногда перерастает в настоящие горячие споры, так как они оба очень эмоциональны. Кроме того, ему нравятся квест-комнаты. Пару раз он даже приглашал своих одноклубников.

В нынешнем сезоне Фраттези провёл за миланский клуб 29 встреч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.