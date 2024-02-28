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Чемпионат Италии. Серия А

Фраттези – о подводной охоте: «Однажды вытащил четырёхкилограммовую коронаду!»

28 Февраля 2024 • 17:21 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
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Через 4 ч. 22 мин.

Хавбек «Интера» Давиде Фраттези рассказал, чем занимается в свободное от футбола время.

«Моя страсть – подводная охота. Ловлю мурен и делаю из неё заправку для пасты. Был момент, что я вытащил четырёхкилограммовую коронаду!» – приводит слова итальянского игрока Inter 1908.

Также футболист признался, что вместе с девушкой играет в «Буррако» или «Монополию». По его словам, игра иногда перерастает в настоящие горячие споры, так как они оба очень эмоциональны. Кроме того, ему нравятся квест-комнаты. Пару раз он даже приглашал своих одноклубников.

В нынешнем сезоне Фраттези провёл за миланский клуб 29 встреч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.


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Интер Милан Серия А Давиде Фраттези ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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