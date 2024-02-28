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Чемпионат Италии. Серия А

Названа возможная зарплата Влаховича в «Ювентусе»

28 Февраля 2024 • 15:39 Комментировать

В обозримом будущем нападающий Душан Влахович может продлить контракт с «Ювентусом» ещё на два года – до конца сезона 2027/2028. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, зарплата Влаховича по новому трудовому соглашению должна достичь 12 миллионов евро за сезон.

Душан Влахович играет за «Ювентус» с конца января 2022 года. За этот период серб провёл в различных соревнованиях 88 матчей, в которых записал на свой счёт 38 голов и девять результативных передач на партнёров.

«Ювентус» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Влахович раззабивался – у него 9 голов в семи последних матчах Серии А

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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