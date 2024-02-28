Прогноз Титова на матч «Интер» - «Аталанта»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о поединке чемпионата Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта».

«Интер» сейчас в такой форме, что ему никто не страшен. Если попытаться закрыться, то все равно пропустишь. В открытой игре тоже шансов мало, уровень исполнителей у «Интера» выше. Хозяева выиграют 2:0 или 2:1», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Интера» против «Аталанты» состоится сегодня, 28 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.