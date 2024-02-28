Дюмфрис выдвинул требование «Интеру»

Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис ведет переговоры с руководством миланского «Интера» о подписании нового трудового соглашения. Об этом сообщает FCInterNews.

Согласно данным источника, стороны пока не согласовали размер заработной платы. Дензел хочет получать пять миллионов евро в год. «Нерадзурри», в свою очередь, готовы предложить игроку 3,8 миллиона. Переговоры продолжаются.

Ранее в прессе появилась информация об интересе с Дюмфрису со стороны «Манчестер Юнайтед». Срок действующего трудового соглашения защитника с миланским клубом истекает летом следующего года.