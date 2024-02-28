Мостовой дал прогноз на матч «Интер» - «Аталанта»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Италии между миланским «Интером» и «Аталантой».

«Я уверен, что «Интер» не добудет очередную победу с четырьмя забитыми голами. «Аталанта» - крепкий коллектив, миланцам будет тут тяжело. Но все же я больше верю в успех хозяев поля», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч между «Интером» и «Аталантой» состоится сегодня, 28 февраля, на стадионе в Милане. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают первое место, а гости – пятое.