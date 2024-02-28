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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» приняла решение по Дибале

28 Февраля 2024 • 09:12 Комментировать

Руководство «Ромы» определилось с планами на аргентинского форварда Пауло Дибалу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, в действующем контракте нападающего есть пункт, согласно которому любой из зарубежных клубов может выкупить его за 12 миллионов евро. Римляне хотят продлить соглашение с футболистом, заодно убрав эту клаузулу. Срок действующего договора между сторонами истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний аргентинец провел 18 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Рома Пауло Дибала
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