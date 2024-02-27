Леау назвал причину хороших отношений с Пиоли

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своих отношениях с наставником команды Стефано Пиоли.

По словам португальского футболиста, изначально его отношения с итальянским наставником складывались непросто, однако затем ситуация изменилась. Леау отметил, что самое важное в подобных ситуациях — найти прямой способ общения друг с другом.

«У нас хорошие отношения, и причина в том, что я доверяю ему, а он доверяет мне. Я один из тех игроков, кто дольше всех находится в его кабинете, а также тот, кто сыграл больше всего минут в каждом из последних сезонов», — цитирует Леау Sport Italia.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «россонери» 32 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.