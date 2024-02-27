Клуб Неймара и Малкома может купить полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Филип Костич может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

У сербского футболиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. По сведениям журналистов, заинтересованность в услугах хавбека проявляют несколько клубов. Самый большой интерес исходит от «Аль-Хиляля», за который выступают Неймар и Малком.

В текущем сезоне Серии А 31-летний Костич сыграл 23 поединка. Полузащитник отметился четырьмя голевыми передачами. Филип оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.