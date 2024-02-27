Суд вынесет вердикт по иску Роналду в апреле

Суд вынесет вердикт по иску нападающего Криштиану Роналду к туринскому «Ювентусу» в апреле. Об этом информирует Calcio e Finanza.

Ранее стало известно, что у звездного форварда был секретный договор со «старой синьорой», который позволял клубу отложить выплату оклада в пандемию коронавируса. В рамках этой договоренности туринцы до сих пор не перевели 39-летнему португальцу долг в размере 19,9 миллиона евро.

Ожидается, что суд огласит финальное решение по данному делу 22 апреля.

Криштиану защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. С января прошлого года Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».