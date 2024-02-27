Мората может перейти в итальянский суперклуб

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в итальянский чемпионат. В подписании 31-летнего нападающего заинтересован его бывший клуб – туринский «Ювентус». Об этом информирует Todofichajes.

По данным источника, «старая синьора» рассматривает вариант подписания Мораты по завершении сезона. Альваро связан с «матрасниками» контрактом до середины 2026 года. Трансферная стоимость Мораты оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 23 поединка, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.