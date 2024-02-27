​Зидан: «Будущее в Италии? Мне нравится эта идея»

Выступавший в прошлом в составе туринского «Ювентуса» Зинедин Зидан по-прежнему с трепетом относится к итальянскому футболу, рассматривая его в качестве потенциального места для трудоустройства. Он признался, что хотел бы попробовать себя в этой солнечной стране уже в качестве наставника.

- Будущее в Италии? Почему нет, все может быть. Мне бы хотелось в один прекрасный день попробовать это, - цитирует слова Зидана pianetamilan.it.

Последним рабочим местом Зидана был мадридский «Реал», он привел этот клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Нередко Зидану прочат роль будущего наставника французской сборной.