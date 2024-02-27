​Исаксен: «От матча к матчу чувствую себя все более уверенно»

В Италии завершились матчи двадцать шестого тура, «Лацио» вел в счете в игре против «Фиорентины», но в итоге проиграл матч. Выступающий за клуб с прошлого года датский полузащитник Густав Исаксен расстроен итогами матча, но рад своему личному прогрессу. Он объясняет его методичной работой наставника клуба - Маурицио Сарри.

- В чем я вырос? От матча к матчу я становлюсь все более уверенным. Не сомневаюсь, что этот процесс будет продолжаться, я могу выступать еще лучше, голы, голевые передачи. Стараюсь учить итальянский, хотя пока что общаемся мы по-английски, - цитирует слова Исаксена cittaceleste.it.