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Чемпионат Италии. Серия А

​Исаксен: «От матча к матчу чувствую себя все более уверенно»

27 Февраля 2024 • 05:45 Комментировать
Фиорентина
2:1
Лацио

В Италии завершились матчи двадцать шестого тура, «Лацио» вел в счете в игре против «Фиорентины», но в итоге проиграл матч. Выступающий за клуб с прошлого года датский полузащитник Густав Исаксен расстроен итогами матча, но рад своему личному прогрессу. Он объясняет его методичной работой наставника клуба - Маурицио Сарри.

- В чем я вырос? От матча к матчу я становлюсь все более уверенным. Не сомневаюсь, что этот процесс будет продолжаться, я могу выступать еще лучше, голы, голевые передачи. Стараюсь учить итальянский, хотя пока что общаемся мы по-английски, - цитирует слова Исаксена cittaceleste.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Густав Исаксен

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