​Матри считает, что «Ювентус» опередит «Милан» в борьбе за второе место в Серии А

В то время как миланский «Интер» все дальше уходит в отрыв, разгорается борьба за второе место в турнирной таблице Серии А - его оспаривают «Ювентус» и «Милан». Бывший игрок туринцев Алессандро Матри уверен в том, что «Юве» опередит в этой борьбе своего соперника.

- Очевидно, что календарь играет на руку «Ювентусу». Особенно с учетом того, что «Милан», похоже, очень хочет выиграть Лигу Европы, а значит, будет делать акцент на этом турнире. Я думаю, что по итогам чемпионата «Милан» будет стараться попасть в топ-4, а «Ювентус» может претендовать на второе место, - цитирует слова Матри pianetamilan.it.