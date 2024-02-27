Луис Альберто: «Стыдно перед болельщиками»

В Италии завершились матчи двадцать шестого тура, «Лацио» вел в счете в игре против «Фиорентины», но в итоге проиграл матч. Испанский полузащитник римского клуба Луис Альберто прокомментировал итоги игры, он заявил, что ему стыдно перед болельщиками римского клуба.

- Мы мало создали на поле. Даже в первом тайме мы не заслуживали преимущество. Редко проникали в чужую штрафную, в обороне пропустили два необязательных гола. Сдаем важные матчи. Это была очень важная игра. Соперник настроился на нее и почти не ошибался, а мы - нет, - цитирует слова испанского игрока cittaceleste.it.