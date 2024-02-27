Конте отклонил щедрое предложение «Наполи»

Судя по всему, Антонио Конте все-таки скептически относится к идее возвращения в Италию, где в прошлом он тренировал «Аталанту», «Ювентус» и «Интер». Как сообщает Calciomercato.it, знаменитый специалист отклонил очень щедрое предложение «Наполи».

Президент клуба Аурелио де Лаурентис предложил Конте зарплату в 28 миллионов евро за три года сотрудничества - четыре миллиона до конца нынешнего сезона, если Конте возглавит клуб прямо сейчас, а затем еще по восемь за три последующих сезона. Но Антонио отклонил это предложение со стороны действующего пока что чемпиона Италии.