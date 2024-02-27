​Итальяно: «Удалось удивить соперника»

В Италии завершились матчи двадцать шестого тура, «Лацио» вел в счете в игре против «Фиорентины», но в итоге проиграл матч. Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно очень доволен победой, он прокомментировал события удачного для его команды матча:

- Мы хорошо поработали. Удалось опробовать различные решения, мы хотели создать сюрпризы для «Лацио», и у нас, как я считаю, это получилось. Приятно выиграть у соперника, которого мы не обыгрывали три года, - цитирует слова специалиста cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентине» предстоит сыграть с другим римским клубом - «Ромой».