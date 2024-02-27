Сарри: «Команда не реагировала»

В Италии завершились матчи двадцать шестого тура, «Лацио» вел в счете в игре против «Фиорентины», но в итоге проиграл матч. Наставник римского клуба Маурицио Сарри не скрывал своего разочарования итогами матча, он считает, что его команда не проявила должной реакции на динамику игры.

- Команда вообще не реагировала. Ментально она была плоской весь матч. Но надо учитывать, что у нас выбиты из строя важные игроки, и я не совсем понимаю, готовы ли мы сейчас сражаться на три-четыре турнира. Мы в сложном положении накануне ответного матча Лиги чемпионов с «Баварией», - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.