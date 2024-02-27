«Фиорентина» одержала волевую победу в матче с «Лацио»

26-й тур Серии А завершился матчем «Фиорентина» - «Лацио». Гости удивили слабой игрой в атаке, нанеся всего два удара за 90 минут, но при этом они выиграли первый тайм. Николас Гонсалес получил пас на ход и справа вывалился на ворота, удар, и голкипер перевел мяч в штангу, а добивание блокировано защитником. Еще одно попадание в стойку от Гонсалеса, на сей раз после корнера и удара головой. На 45-й минуте Луис Альберто проник в штрафную и мощно стрельнул в ближний угол - 0:1.

Во втором тайме Андреа Белотти с левого края поля прострелил к дальней штанге, Майкл Кайоде бил почти в упор, каркас ворот снова сыграл за гостей, но мяч отскочил за ленточку - 1:1. Вскоре Белотти заработал пенальти. Лукас Бельтран не смог пробить кипера, но первым к мячу успел Джакомо Бонавентура - 2:1.

«Фиорентина» заслуженно победила и подвинула соперника с седьмого места.