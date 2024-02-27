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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» одержала волевую победу в матче с «Лацио»

27 Февраля 2024 • 00:44 Комментировать
Фиорентина
2:1
Лацио
окончен

26-й тур Серии А завершился матчем «Фиорентина» - «Лацио». Гости удивили слабой игрой в атаке, нанеся всего два удара за 90 минут, но при этом они выиграли первый тайм. Николас Гонсалес получил пас на ход и справа вывалился на ворота, удар, и голкипер перевел мяч в штангу, а добивание блокировано защитником.  Еще одно попадание в стойку от Гонсалеса, на сей раз после корнера и удара головой. На 45-й минуте Луис Альберто проник в штрафную и мощно стрельнул в ближний угол - 0:1.

Во втором тайме Андреа Белотти с левого края поля прострелил к дальней штанге, Майкл Кайоде бил почти в упор, каркас ворот снова сыграл за гостей, но мяч отскочил за ленточку - 1:1. Вскоре Белотти заработал пенальти. Лукас Бельтран не смог пробить кипера, но первым к мячу успел Джакомо Бонавентура - 2:1.

«Фиорентина» заслуженно победила и подвинула соперника с седьмого места.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Лацио
  45'Альберто Луис (0:1)
(1:1) Кайоде Майкл61'  
(2:1) Бонавентура Джакомо69'  
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаРаньери ЛукаБираги КристианоМело Артур 90' (Нзола М'Бала ( 90') Бонавентура ДжакомоГонсалес НиколасБельтран Лукас 81' (Барак Антонин ( 81') Соттиль Риккардо 85' (Мандрагора Роландо ( 85') Белотти Андреа 90' (Лопес Максим ( 90')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроФараони МаркоИконе ЖонатанДункан АльфредПаризи Фабьяно
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич Адам 46' (Хюсай Эльсейд ( 46') Гендузи Маттео  67'Катальди Данило 62' (Весино Матиас ( 62'  88') Альберто ЛуисИсаксен Густав 46' (Дзакканьи Маттиа ( 46') Иммобиле Чиро 78' (Педро Родригес ( 78') Андерсон Фелипе 78' (Кастельянос Валентин ( 78')
Запасные: Наполитано ЛукаМандас ХристосАндерсон АндреКулибали ЛарссонПеллегрини ЛукаСепе ЛуиджиФернандеш Сана
26 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина

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