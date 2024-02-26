Хет-трик «Торино» стал первым для Дибалы за «Рому» в Серии А

Вечером понедельника игрок атаки «Ромы» Паулу Дибала принёс римлянам победу над «Торино», середняком Серии А. Аргентинец оформил хет-трик, благодаря его трём голам команды сыграли со счётом 3:2.

Как сообщает Squawka, для Дибалы этот хет-трик стал первым в Серии А с момента как тот перешёл в «Рому». А случилось это, напомним, летом 2022 года. Ранее Пауло защищал в Италии цвета туринского «Ювентуса» и «Палермо».

Отметим, что всего в текущем сезоне у Дибалы в активе 12 голов и шесть голевых передач в рамках 25 матчей во всех трёх турнирах.

Больше подробностей о понедельничном матче – здесь.