«Рома» проиграла лишь один раз после отставки Моуринью – «Интеру»

Римская «Рома» вечером понедельника добыла победу над крепким «Торино» дома – 3:2. Помог хет-трик звёздного Пауло Дибалы. Удивительно, но до сих пор после отставки Жозе Моуринью в середине января римляне проиграли лишь один поединок – против миланского «Интера» (2:4), абсолютного лидера Серии А.

В остальном у «Ромы» семь побед (восемь, если брать и товарищеский матч) и одна ничья – с «Фейеноордом» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, дома «Рома» всё равно прошла «Фейеноорд» благодаря успеху в серии пенальти.

В следующем туре Серии А «волки» сыграют против «Монцы» 2 марта и снова могут рассчитывать на успех.

Хет-трик Дибалы позволил «Роме» одолеть «Торино»