Хет-трик Дибалы позволил «Роме» одолеть «Торино»

26-й тур Серии А закрывали «Рома» и «Торино». Уже в дебюте Сердар Азмун прорвался к воротам слева и выкатил под удар Расмусу Кристенсену, который нанес удар в ближнюю штангу. В конце тайма Азмун заработал пенальти, а Пауло Дибала с точки пробил низом в правый угол, голкипер не угадал. В ответ Рауль Белланова справа доставил мяч в центр штрафной, а Дуван Сапата головой поразил дальнюю часть ворот - 1:1. Дибала отличился и после перерыва дальним резаным ударом в левый нижний угол. Вскоре аргентинец получил пас от Ромелу Лукаку и с левого края штрафной попал в дальнюю часть ворот - 3:1. В самой концовке Самуэле Риччи справа прострелил к воротам, и мяч от Дина Хёйсена срикошетил в сетку.
Три удара в створ и три гола, «Рома» при Даниэле де Росси не смогла обыграть только «Интер» и закрепилась на шестом месте. Противник - 10-й.
|(1:0) Дибала Пауло42'
|44'Сапата Дуван (1:1)
|(2:1) Дибала Пауло57'
|(3:1) Дибала Пауло69'
|88'Хёйсен Дин (3:2)
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