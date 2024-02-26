Хет-трик Дибалы позволил «Роме» одолеть «Торино»

26-й тур Серии А закрывали «Рома» и «Торино». Уже в дебюте Сердар Азмун прорвался к воротам слева и выкатил под удар Расмусу Кристенсену, который нанес удар в ближнюю штангу. В конце тайма Азмун заработал пенальти, а Пауло Дибала с точки пробил низом в правый угол, голкипер не угадал. В ответ Рауль Белланова справа доставил мяч в центр штрафной, а Дуван Сапата головой поразил дальнюю часть ворот - 1:1. Дибала отличился и после перерыва дальним резаным ударом в левый нижний угол. Вскоре аргентинец получил пас от Ромелу Лукаку и с левого края штрафной попал в дальнюю часть ворот - 3:1. В самой концовке Самуэле Риччи справа прострелил к воротам, и мяч от Дина Хёйсена срикошетил в сетку.

Три удара в створ и три гола, «Рома» при Даниэле де Росси не смогла обыграть только «Интер» и закрепилась на шестом месте. Противник - 10-й.