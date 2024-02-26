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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Фиорентины» попал в больницу

26 Февраля 2024 • 21:38 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
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Через 0 ч. 21 мин.

Аргентинский игрок «Фиорентины» Лукас Мартинес Куарта угодил в больницу из-за болей в животе, об этом пишет Radio Bruno.

Сообщается, что латиноамериканец почувствовал боли в животе. И именно поэтому он не поможет «фиалкам» в матче 26 февраля, в котором флорентийская команда сыграет против «Лацио».

Куарте 27-лет, он играет на позиции центрального защитника. Является воспитанником «Ривер Плейта». В этом сезоне он сыграл довольно много матчей в Серии А за флорентийский клуб – 21. В них он оформил четыре забитых гола. Также у него в активе шесть баллов, два забитых гола и одна голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Лукас Мартинес Куарта

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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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