«Рома» объявила стартовый состав на игру с «Торино»

Пресс-служба итальянской «Ромы» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре против «Торино».

Стартовый состав «Ромы»: Свилар (вр), Кристанте, Н’Дика, Смоллинг, Пеллегрини, Паредес, Азмун, Дибала, Манчини, Кристенсен, Анхелиньо.

Встреча 26-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Торино» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Рома» сыграла с «Торино» вничью – 1:1.