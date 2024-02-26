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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» объявила стартовый состав на игру с «Торино»

26 Февраля 2024 • 19:41 Комментировать
Рома
0:0
Торино
1 1.95 X 3.35 2 4.50
1-й тайм

Пресс-служба итальянской «Ромы» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре против «Торино».

Стартовый состав «Ромы»: Свилар (вр), Кристанте, Н’Дика, Смоллинг, Пеллегрини, Паредес, Азмун, Дибала, Манчини, Кристенсен, Анхелиньо.

Встреча 26-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Торино» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.  

Напомним, в первом круге «Рома» сыграла с «Торино» вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома

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