Булыкин: Кварацхелия сразу соберёт чемоданы, если получит предложение от «ПСЖ» или «Барселоны»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Ну, если есть конкретное предложение, то я думаю, Хвича бы сразу туда уехал. Поэтому все зависит от того, как он сыграет этот сезон, сколько он будет стоить», — цитирует Булыкина «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, если Кварацхелия получит предложение от «ПСЖ» или «Барселоны», то с вероятностью в 99% согласится на трансфер.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором пяти ассистов.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.