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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии показали интересную статистику «Интера»

26 Февраля 2024 • 18:45 Комментировать
Лечче
0:4
Интер Милан

В воскресенье «Интер» разгромил на выезде «Лечче» со счётом 4:0. Команда Симоне Индзаги уверенно лидирует в Серии А – второй «Ювентус» отстаёт от «нерадзурри» на девять очков, проведя при этом на матч больше.

В эфире итальянского Sky была показана интересная статистика «Интера» в текущем чемпионате Италии. Оказывается, команда Индзаги всего лишь 38 минут провела в статусе отыгрывающейся, когда соперник вёл в счёте.

«Интер» вёл в счёте 1218 минут;

«Интер» уступал в счёте 38 минут;

Счёт в матчах «Интера» был равным (без учёта 0:0) 188 минут.

Следующий матч «Интер» проведёт 28 февраля – против «Аталанты» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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