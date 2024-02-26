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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кварацхелии отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ»

26 Февраля 2024 • 18:43 Комментировать
Сассуоло
...
Наполи
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28.02 20:00

К полузащитнику «Наполи» Хвичи Кварацхелии действительно есть интерес от топ-клубов. Эту информацию подтвердил агент футболиста сборной Грузии Мамука Джугелия.

- Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше, - приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего вингера заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ», который ищет замену своему нападающему Килиану Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.

«Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии занимает девятое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне Кварацхелия помог команде впервые за 33 года выиграть Серию А. 28 февраля неаполитанцы на выезде сыграют против «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
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