«Милан» намерен продлить контракт с Тео Эрнандесом

«Милан» хочет продлить трудовое соглашение с защитником команды Тео Эрнандесом.

По информации журналиста Пьетро Маццары, в ближайшие месяцы «Милан» планирует начать переговоры по контракту с агентом Эрнандеса, чтобы обсудить нынешние условия игрока. Сообщается, что действующий договор защитника рассчитан до 2026 года, а заработная плата Эрнандеса составляет четыре миллиона евро в год.

В текущей кампании 26-летний француз сыграл в 33 встречах во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и оформил девять ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Эрнандеса составляет 55 миллионов евро.

«Милан» установил ценник на Тео Эрнандеса