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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» установил ценник на Тео Эрнандеса

26 Февраля 2024 • 17:37 Комментировать
Лацио
...
Милан
01.03 22:45

Итальянский «Милан» определился с ценой на своего защитника Тео Эрнандеса.

Как сообщает журналист Пьетро Маццара, «россонери» готовы отпустить 26-летнего футболиста за 100 миллионов евро. По информации источника, данный ценник позволяет «Милану» дольше удерживать Эрнандеса.

Ранее стало известно, что в услугах французского игрока заинтересована «Бавария», однако мюнхенцы пока не решили, стоит ли выделять такую сумму на покупку Эрнандеса.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет девять результативных передач.

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