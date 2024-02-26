«Милан» установил ценник на Тео Эрнандеса

Итальянский «Милан» определился с ценой на своего защитника Тео Эрнандеса.

Как сообщает журналист Пьетро Маццара, «россонери» готовы отпустить 26-летнего футболиста за 100 миллионов евро. По информации источника, данный ценник позволяет «Милану» дольше удерживать Эрнандеса.

Ранее стало известно, что в услугах французского игрока заинтересована «Бавария», однако мюнхенцы пока не решили, стоит ли выделять такую сумму на покупку Эрнандеса.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет девять результативных передач.