Аршавин высказался о спаде Кварацхелии

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спаде нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Экс-игрок сборной России отметил, что вся команда из Неаполя ментально не готова, это относится и к грузинскому форварду.

«Обычно говорят о синдроме второгодника. Хвича — хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Наполи» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.