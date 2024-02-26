Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аршавин высказался о спаде Кварацхелии

26 Февраля 2024 • 11:28 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спаде нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Экс-игрок сборной России отметил, что вся команда из Неаполя ментально не готова, это относится и к грузинскому форварду.

«Обычно говорят о синдроме второгодника. Хвича — хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Наполи» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 20:30
Рома Рома
Торино Торино
1.97 3.30 3.85
Видео
26.02.24 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Лацио Лацио
2.24 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:28 · Италия. Серия А
Аршавин высказался о спаде Кварацхелии
11:16 · Италия. Серия А
Аршавин — об игре Миранчука: «Ни о чём»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
05:50 · Италия. Серия А
​Адли: «Потеряли два очка»
05:14 · Италия. Серия А
​Де Рон: «Милан» создал нам большие сложности»
04:54 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Леау забил сенсационный гол»
04:11 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Нам вернули долг за пенальти»
03:57 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Один из лучших матчей сезона»
03:48 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Слишком зыбкий пенальти»
01:27 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес: «Счастлив, что сыграл весь матч»
00:44 · Италия. Серия А
«Милан» остановил победную серию «Аталанты» 1
00:43 · Италия. Серия А
​Леау вышел на второе место в Серии А по количеству голов для португальцев
00:35 · Италия. Серия А
Страмаччони: «В успехах «Интера» видна твёрдая рука Симоне Индзаги»
00:09 · Италия. Серия А
«Сассуоло» избавился от тренера - Дионизи уволен официально
25 Февраля
23:56 · Италия. Серия А
Наставник «Лечче»: «Интер» уничтожает»
Все новости
Рекомендуем