Аршавин — об игре Миранчука: «Ни о чём»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 26-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой» (1:1).

Эксперт раскритиковал игру лидеров команды из Бергамо, отметив, что им не удалось создать достаточно давления у ворот «россонери». По мнению Аршавина, «Аталанта» должна быть довольна одним набранным очком.

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров – Копмейнерса, де Кетеларе, Миранчука. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. Игра Миранчука? Кратко – ни о чём», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.