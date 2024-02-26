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Чемпионат Италии. Серия А

Аршавин — об игре Миранчука: «Ни о чём»

26 Февраля 2024 • 11:16 Комментировать
Милан
1:1
Аталанта

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 26-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой» (1:1).

Эксперт раскритиковал игру лидеров команды из Бергамо, отметив, что им не удалось создать достаточно давления у ворот «россонери». По мнению Аршавина, «Аталанта» должна быть довольна одним набранным очком.

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров – Копмейнерса, де Кетеларе, Миранчука. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. Игра Миранчука? Кратко – ни о чём», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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