​Адли: «Потеряли два очка»

В двадцать шестом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Аталанту» - команда Стефано Пиоли повела в счете, но в конце первой половины игры пропустила с пенальти. Французский полузащитник Ясин Адли считает итоги матча несправедливыми, по его мнению, команда потеряла два очка.

- Мы провели хороший матч, правильный матч, у нас были возможности забить второй гол. Как оказалось, не сделав это ,мы потеряли два очка. Тем не менее, мы сыграли с душой, чего не всегда было ранее. Играть против «Аталанты» всегда непросто, они страхуют друг друга и не оставляют пространство, - цитирует слова Адли pianetamilan.it.