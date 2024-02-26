​Де Рон: «Милан» создал нам большие сложности»

В двадцать шестом туре итальянского чемпионата «Аталанте» пришлось попотеть, чтобы увезти очко из Милана - команда Стефано Пиоли быстро повела в счете и сравнять его получилось лишь с достаточно спорного пенальти. Мартен де Рон, полузащитник клуба из Бергамо, не скрывает, что его команде сложно далось это очко.

- Ничья удовлетворила нас, потому что мы уступали на поле, особенно в первом тайме. Почти ничего не создали, «Милан» прессинговал нас и создавал нам сложности. Так что очко - это хорошо, - цитирует слова Мартена pianetamilan.it.

В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Интером».